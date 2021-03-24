疫苗接種至今錄793宗異常 衞生署：若有重大安全問題或叫停

政府推廣疫苗接種工作備受批評，連串異常事故又令市民信心動搖，若情況持續，勢更不利防疫抗疫。衞生署助理署長(藥物)陳凌峯今日(24日)表示，新冠疫苗臨床事件評估委員會自2月26日起至3月21日，委員會接收了793宗異常報告，其中591宗涉及科興疫苗，202宗為接種復必泰疫苗，委員會討論的11份報告中，包括15宗異常事件，其中8宗與疫苗不一致、5宗一致及2宗不合資格。

陳續解釋，現時出現異常事件監測，分別有兩機制，一是由港大比較接種與否市民的主動監測系統，另一是自願監測系統，並列出接種批次、品牌等。委員會根據現時世衞、藥廠數據會否有類似情況，並與背景資料作比較，若出現較大的安全訊號或會叫停接種，如早前阿斯利康被發現接種後出現血栓問題，便要調查知完結後才可恢復接種計劃。

陳舉例指，其中1名67歲女士，接種復必泰疫苗後一兩天出現頭痛、頭暈、發燒、胸口痛等4事件；另有1名52歲男子在接種科興疫苗27分鐘後，出現過敏反應，但二人在檢視病史後屬正常反應。對於8宗不一致事件，他指，其中一名50歲男子在接種科興8日後出現不正常血壓，該名男子有血壓高，正在服藥，在參考背景後，最後委員會認為與接種疫苗無關。

對於有不少市民在接種疫苗時，出現即時暈倒情況，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅表示，這種情況在疫苗接種常有發生，大多在平躺休息便會有所好轉。

問及早前港大正招募18歲至60歲健康人士，參加混合式接種疫苗研究，孔表示這是臨床研究，未會推出市場應用。