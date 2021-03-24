為雙程證人士打新冠疫苗　名醫許建名稱誤會已叫停

政府展開新冠疫苗接種計劃，為香港市民提供免費的疫苗接種服務，惟有傳媒報道，港大深圳醫院呼吸內科主管、在中環開設診所的許建名為持雙程證的內地人提供接種服務。有傳媒日前到訪該醫生於中環中建大廈16樓813醫療中心內開設的診所，假裝為內地親友登記接種疫苗，診所職員表明可以雙程證或護照登記，不用提供身份證。

不過，食物及衞生局回覆查詢時表示，政府為香港市民提供疫苗，但只限以4類證件登記的人士接種，即香港身份證、領事團身份證、持有申請香港身份證收據、豁免登記證明書，如只持有內地雙程證的人士，並不符合資格。局方又指，如接獲個別私家醫生向非合資格人士提供疫苗的投訴，會適當跟進。

東網致電許建名查詢事件，許稱政府系統不清晰，用任何證件號碼都可以「出綠燈」登記打針，指事件屬誤會一場，現時已按政府建議停止接受雙程證登記。但他解釋，基於人道理由，會為已接種疫苗的數名內地人提供第二劑接種服務，而做法已獲政府同意。