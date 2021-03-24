再多15宗打疫苗後送院　33歲男打針後半身癲癇發作

隨優先接種疫苗的群組增加，送院個案中不少屬年輕人士，政府公布，昨日(23日)再多15宗送院個案，年齡介乎31至71歲，三分一屬40歲以下。10宗是接種復必泰，5宗是接種科興疫苗，其中6宗已經出院，5宗留院觀察，4宗不遵從醫生勸告自行出院。

一名33歲男子昨於荃景圍體育館社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗後，失去知覺及左半身癲癇發作。昨午6時33分被送往仁濟醫院，情況穩定。經治療後，留院觀察。

另有一名31歲男子昨於大埔墟體育館社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗後，因跌倒落地而導致嘴唇撕裂受傷。他於下午5時06分被送往雅麗氏何妙齡那打素醫院，情況穩定。隨後被轉送到威爾斯親王醫院，經治療後，留院觀察。

另外，一名54歲女子打復必泰疫苗後胸部不適及出現雷諾氏綜合症，但她送往瑪麗醫院後情況穩定，經治療後已經出院。根據資料，雷諾氏綜合症成因未明，患者在寒冷的地方或碰到冷水時會出現手指、腳趾、鼻及耳朵等部分會血管收縮，引起血液循環障礙，手指及腳趾等會變紫及蒼白，出現麻痺及痛楚。

本港目前累計約412,800名市民已接種第一劑疫苗，其中約261,500名接種科興疫苗，約151,300名接種復必泰疫苗。