何志平專欄：玻璃房子

美國新政府1月登台，美國民間智庫、研究機構相繼馬上出台政策建議，希望能為新政府進言獻策，影響未來4年的施政方向。在聯邦政府來說，最重要的關鍵領域不外乎兩者：外交與國家安全。而新任政府上台後馬上動手準備的也就是這方面的宏觀政策文件。

美國中部的退役軍官「哥麥」這天告訴我，3月初，白宮發布了一份重要及不尋常的戰略文件：「自1947年《國家安全法》（National Security Act）建立國防部以來，吸收了60年代越南戰爭，和1980年伊朗人質事件的教訓經驗後，1986年的《戈德沃特—尼科爾斯 國防部重組法案》（Goldwater-Nichols Department of Defense Reorganization Act）重新的設計了美國軍方的指揮結構，更能為體現總統和白宮的作戰領導地位。該法案更要求白宮每4年出台一次《國家安全戰略》文件，以幫助精準地分配國防開支。通常，國家安全戰略是通過跨部門流程制訂的，而這流程需時好幾個月才能完成。拜登政府上任後5周，便在3月初發布了《國家安全臨時指南》（Interim National Security Guide），當主要文件還在編寫中時，這標誌着這總統急着要表現出他的政府與其前任的政策有所不同的地方。這臨時指南強調的是，『雖然政策的核心是『更好地重新建造』（build back better），但今天的世界形勢已和4年前的非常的不同，不能再回到以前的樣子了，我們必須制訂新的路線！』拜登宣稱，『中國迅速的更加自信，它是唯一有可能將其經濟、外交、軍事和科技力量結合，以對穩定開放的國際體系不斷進行挑戰的競爭對手！第二個威脅，當然是俄羅斯，它仍然決心十足的在全球增強其影響力，在世界舞台上發揮破壞性作用。北京和莫斯科都投入了大量精力，來抗衡美國捍衞自己和世界各地盟友們的利益。』這指南還提出3個主要目標：首先是要捍衞和培養美國力量的根本來源，包括人民、經濟、國防和民主制度；其次是促進有利的權力分配，以威懾防止對手威脅美國和盟友控制的領域；最後是美國來領導一個強大的民主聯盟，來維持一個以規則為基礎的開放國際體系。」

我接着說：「發布後幾天，拜登在電視新聞訪問時，稱俄羅斯總統普京為『無靈魂的劊子手』（soulless killer），而違反了外交準則。有評論說，拜登關於普京侮辱性的言論是不適當和不符合總統身份的，是不可以接受和忍受的外交事故！普京馬上回敬說，祝美國總統『身體健康』，還說『對別人說的話，就是倒過來說自己的！』是對自己內在問題的反映：美國本來就是個沒有靈魂的無良劊子手！」

朋友馬上說：「對啊！普京提出美國對日本使用核武器，殺了20萬日本平民，為害幾代人民的健康。對黑人的奴役導致今天黑白種族的矛盾分歧。我也看了中國外交部最新的視頻，說美國這『人權燈塔』，只照別人，不照自己，還自封人權判官。美國內部的種族歧視暴力十分嚴重，去年全年只有17天沒有發生執法人員致死案件。更有說是美國每天有20人死於槍擊謀殺！美國以民主人權為幌子，行干涉主義之實。2001年以來，美國在全球80多個國家開展反恐行動，導致超過80萬人死亡，2,100萬人流離失所，這是嚴重的人道主義危機。美國更應該反思其對印第安人原住民種族滅絕的歷史，美國在西進運動中，大肆屠殺印第安人，搶掠土地資源。美國印第安人口已從15世紀末的500萬，驟減至20世紀初的25萬，下降幅度為百分之九十五！這真是雙重標準錯誤的做法，不是沒有良心的劊子手是甚麼？」

「美國在推出民主人權至上的敍述時，應先回過頭來看看自己本身的歷史條件和現時狀況。住在玻璃房子裏的人，不要亂扔石頭。美國，就是一座玻璃的房子！砸掉這房子的，不是外面的人，是房子裏面的自己人！」