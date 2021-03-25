東方日報A1：15萬港人被出賣　疑打次貨復必泰

由內地復星與德國藥廠BioNTech合作研發的復必泰疫苗開打僅兩周便「出事」，須緊急煞停接種！港府公布，因其中一個批次的復必泰疫苗藥瓶封蓋有包裝瑕疵，接獲復星醫藥建議暫停接種相關疫苗，直至另行通知，涉事批次至今已有逾15萬港人接種。不過，澳門政府宣布暫停接種後，港府才「慢九拍」叫停，疑涉刻意隱瞞，更令不少市民昨早仍懵然不知接種涉事批次疫苗。有議員則在立法會上，斥政府訊息混亂，未有及時告知市民會否受影響，質疑是否想「嚇死啲市民」。

政府公布，昨早收到復星的書面通知稱，留意到批號為「210102」的復必泰疫苗有包裝瑕疵，BioNTech和復星醫藥已就有關包裝瑕疵問題的原因進行調查，為謹慎起見，現階段在調查期間須即時暫停接種；而本港另一批號為「210104」的復必泰疫苗，亦須進行封存，暫時不予接種。政府又引述BioNTech和復星醫藥稱，未有發現任何理由認為產品安全存在風險，強調措施屬預防性行動。衞生署昨已與復星舉行緊急會議，進一步了解及跟進事件。

衞生署署長陳漢儀昨午回應事件時稱，涉事批次共有58.5萬劑，至今已注射逾15萬劑次，即目前已接種復必泰疫苗的人士均屬出事批次；至於另一批次「210104」則購入了75.8萬劑，目前尚未使用。她透露，接獲逾40宗前線醫護及藥劑師就批次「210102」涉及包裝出現裂痕、以鹽水稀釋時因壓力漏出、瓶蓋鬆脫或瓶身有污漬等問題的報告，醫護發現有異常情況的疫苗會丟棄，不會為市民接種，而疫苗亦已進行「無菌測試」，目前一切正常。

陳稱，復星會檢視德國廠房及香港物流鏈是否出現問題，進行調查並向港府提交報告。被問到為何一直未有公布疫苗包裝有問題，陳僅指政府一直有按機制將有關發現通知藥廠。而復星醫藥回覆本報查詢時稱，目前為止未有證據表明相關批次產品存在安全風險。

不過，已接種第一針復必泰疫苗的市民最快周六須接種第二針，陳稱，如本港兩個批次的疫苗最終均不可使用，將要求藥廠提供其他批次，按指引兩針之間可相隔最長42日，如屆時另一批次的疫苗仍未能抵港，將按美國及加拿大指引，待疫苗到港後隨即注射，不須補打第一針，並強調政府不建議「溝針」，冀市民等待政府通知才打第二針。公務員事務局局長聶德權指，提供復必泰疫苗注射的接種中心已停止接種及預約，而科興疫苗仍然可接種，促請已預約人士前往打針。

議員蔣麗芸轟政府反應慢，直斥「澳門8點幾出晒消息，點解香港睇到澳門新聞先知？」認為政府日後的反應要更迅速。議員陳健波則關注，政府經常以異常事件來形容打針後的副作用，認為針口痛、輕微不適等事件均屬副作用，質疑為何歸納為異常事件，會令市民擔憂，應要多加解釋。

香港公共醫療醫生協會會長馬仲儀表示，政府沒有公開疫苗包裝瑕疵的相片，暫未知相關情況會否嚴重到影響疫苗衞生。但她指出，最大問題是同一批次中，有多支疫苗出現異常，政府應審視疫苗穩定及無菌量的問題。她又質疑，局方對復必泰疫苗把關嚴謹，「對科興係咪都應該要審視吓呢？」並舉例指歐洲發現阿斯利康疫苗疑有問題後，各國均暫停接種，待專家完成審視後才恢復接種，才是較合乎標準的做法。

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