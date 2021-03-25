港府「慢九拍」叫停復必泰　陳肇始認衰但無提補救方案

由內地復星與德國藥廠BioNTech合作研發的「復必泰」疫苗，在港開打兩星期即出事須煞停，港府昨早(24日)10時才施施然公布消息，令昨日仍有1,080人在煞停前仍接種復必泰。食物及衞生局局長陳肇始今早(25日)在電台節目表示，事件對市民引起不便感到不好意思，但仍死撐疫苗無安全問題，又指目前未知復星醫藥何時完成調查，希望對方盡快提交報告，不希望兩劑疫苗接種日子超過42日。被問到當局是否曾考慮使用另一批疫苗，陳指衞生署聯繫供應商，了解後對方回應指建議第二批疫苗亦需要封存。

公務員事務局局長聶德權亦承認，昨日在疫苗接種中心早上8時開始運作前，已收到復星醫藥通知，稱有供港疫苗藥瓶封蓋的包裝有瑕疵，為謹慎及預防起見應即時暫停接種。但他指，由於需要花時間了解是否涉及質素安全，及涉及批次等問題，因此溝通上有混亂，有接種中心一度開始為市民接種復必泰疫苗。

澳門昨日早上8時41分已公布煞停接種復必泰疫苗，惟港府卻延遲近1個半小時才公布，令人質疑刻意隱瞞。聶德權表示，本港至今有41.28萬人接種第一劑疫苗，佔整體6.4%，當中有15.13萬人接種復必泰疫苗。他承認今次的處理手法不理想，亦對引起市民不便感到不好意思，當局會總結經驗。他補充指，接種中心在當局早上10時發新聞稿已停止接種，之後亦有發短訊通知已預約的市民，但承認如果更早發放短訊，可避免市民「摸門釘」。