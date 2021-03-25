復必泰藥瓶金屬環疑鬆脫　崔俊明批生產商監控差港府硬食

BioNTech「復必泰」疫苗一批次的藥瓶包裝出現瑕疵，港府昨日(24日)起停止為市民接種。醫院藥劑師學會會長崔俊明今早(25日)在電台節目表示，藥瓶包裝最常見問題是用作固定藥瓶膠塞的金屬環鬆脫，認為生產疫苗機器可能出現疲勞，導致蓋上金屬環時壓力不足，又指一般樽蓋鬆及樽身包裝瑕疵問題可憑肉眼察覺，質疑疫苗生產商在品質控制時為何未有發現，亦沒有為香港提供即時叫停接種疫苗的後續安排，形容是無責任感。

崔指出，由於復必泰疫苗對溫度很敏感，若在疫苗抵港時即場抽查，可能會因為溫度上升而影響疫苗，但社區接種中心都有藥劑師駐場，為疫苗狀況把關，衞生署亦有抽取疫苗種菌，暫時未有發現疫苗有污染。他稱，有英美藥劑師亦反映當地的BioNTech疫苗同樣出現包裝問題，但德國藥廠BioNTech未有建議在當地暫停計劃。

他表示，根據美國疾控中心的建議，復必泰第2針可於接種第1針後的42日內補針，暫時未有超過42日才補針的數據，但認為接種第1針後，身體已出現抗體，超過42日補針有機會令抗體數字有問題。