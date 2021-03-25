55歲染疫送貨男到過8屋苑　港九新界多幢大廈住戶要檢疫

本港昨日（24日）新增10宗新冠肺炎確診個案，衞生防護中心昨晚公布確診者的行蹤，惟一的一宗源頭不明個案為55歲任職送貨員的男子，他於潛伏期及傳染期間到過多戶家庭組裝傢俬，並為客戶入屋組裝傢俬，相關人士均要檢疫。

該名送貨男子到訪過港九新界8個屋苑，包括新蒲崗譽．港灣6座、白石角海日灣II第11座、白石角海日灣海曦閣B2、元朗Park Yoho Venezia 7B座、黃大仙豪苑2座、將軍澳蔚藍灣畔2座、灣仔嘉寧大廈，以及屯門上源2B座。他居於紅磡黃埔花園3期翠楊苑6座，到過3間食肆，包括紅磡榮林大廈「車仔麵綱記」、紅磡黃埔花園3期「大快活」，以及葵涌和豐工業中心的「萃華飯堂」。

此外，昨日確診的33歲男警居於藍田平田邨平仁樓，曾到訪西九龍總區警察總部。柴灣富景花園第7座亦有住戶確診，為一名56歲女子，於香港理工大學包玉剛圖書館任職，曾到過銅鑼灣東角中心、小西灣富怡花園、小西灣廣場及藍灣廣場。