立會續修改議事規則　多名議員支持引入停賽制解決亂局

立法會今早(25日)續審議有關修改《議事規則》的議案，包括針對行為極不檢點議員引入「停賽」制度，賦權主席禁止其出席會議至少一星期，以及設立議案辯論時限和限制議員發言時間等。多名建制議員支持修例，認為修例可增加議事效率，填補《議事規則》的漏洞，解決過去的議會亂局。

身兼行政會議成員的議員林健鋒表示，現時市民一想起立法會，便會想起「拉布」、「搞事」和「流會」，批評過去有「攬炒派」議員為反而反，令立法會變成議而不決、決而不行，強調議員應監察議會，而非癱瘓施政。他批評拉布令工程超支及出現延誤，影響經濟、社會、民生發展，而工程成本增加最終亦要納稅人「埋單」。他又強調，香港目前已元氣大傷，認為要增加立法會效率，又重申今次修例已在各方面取得平衡。他又否認今次做法是藉民主派總辭後乘人之危，強調若現時放棄修例，將「對唔住全香港市民」。

另一行會成員、議員葉劉淑儀指出，《議事規則》在2017年前已有多年未有修訂，而當年修例後議會亂局仍然未能解決，認為過去事例反映當議會出現秩序大亂時，並無權力處理相關問題，強調主席有責任確保會議有序和高效進行，故其所屬政黨支持今次修訂。她提到，今次修例將限制議員在會上提出無經預告的無約束力修訂，強調議員提出修正案屬無可厚非，但「會上諗到啲嘢就撩幾筆」，做法不夠認真。她又批評，議員在會上「掟嘢」、「叫囂」等做法，在任何一個有尊嚴嘅議會內都不會容許。

非建制派議員鄭松泰則指，立法會流於「表態式議會」，認為未能做到愈辯愈明，追求最大公約數，達致社會最大共識。他質疑今次修例是多此一舉，扼殺僅餘議事空間。他又批評限制未經預告動議，將會令立法會未能在大會上即時回應關乎業界利益等的社會大事，認為做法是作繭自縛。他又批評，限制議員在三讀階段的發言時間，將削弱議員經過會上辯論而改變立場的空間，又強調主席現時在議員發言離題時亦能作出限制。