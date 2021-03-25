文憑試下月23日開考　7.21放榜首以SMS公布成績

新冠肺炎疫情無了期，莘莘學子前途需有出路，考評局今日(25日)公布，今屆中學文憑試(DSE)將於4月23日至5月20日舉行，約有52萬名考生參與，而放榜日為7月21日，屆時將首次以電話短訊(SMS)發放成績。

考評局指，今屆文憑試核心科目將於4月26日至5月3日期間進行考試，預計今年的一般試場學校為426間、禮堂試場有520個、課室試場近750個、監考人次約13,600人次。

對於首次試行以電話短訊發放成績，考評局解釋，是考慮到去年的經驗，考生有機會未能到校領取成績表，故今年將在有需要時試行以短訊方式，於7月21日上午9時正將成績發放予考生，而成績覆核結果則於8月18日上午9時正發放。

至於考試期間的安排方面，除早前宣布的原校及地區考試外，局方指，考慮到疫情反覆，若考生須強制檢測、或受封區影響，均須持有無染疫證明，方可到試場應考。如考生因封區未能應考，可向考評局備案，其後局方會因應情況，作成績評估。

考評局新任秘書長魏向東表示，最大目標是順利舉辦文憑試，讓所有考生安心、健康參加考試，發揮最佳水準和取得最好成績。