主要幹道裝藍牙探測器自動蒐司機資料　運輸署稱已評估私隱風險

資訊科技總監辦公室的「智慧燈柱」引發私隱爭議，當局去年移除其中的鏡頭及藍牙交通探測器，不過，運輸署去年底在主要幹道上安裝了1,200組交通探測器，部分監測設施有藍牙功能，有疑慮擔心市民或駕駛者的手機若啟動藍牙功能，或被自動蒐取資料。運輸署接受媒體訪問時透露，該署已做私隱風險評估，蒐集的藍牙資料亦會刪除。

翻查資料，運輸署去年底在全港主要幹道裝設1,200組交通探測器，其中約300組是藍牙探測器，藍牙探測器可偵測司機及乘客的藍牙裝置，變相可偵測個人電話、耳機、智能手表等連接藍牙的裝置。

邱國鼎表示，交通探測器安裝在行車時速限制70公里以上的主要幹線，以及裝在主要道路的街燈及路牌。他指本港多數駕駛者已習慣道路上有裝置監察道路安全，而藍牙探測器在完成配對及運算後，會自動刪除偵測內容，只保留道路使用者的行車時間。他又指交通探測器的鏡頭不會錄影，收集的數據會以開放數據形式發放，如交通快拍圖像、交通流量、行車速度等，強調已進行私隱風險評估。