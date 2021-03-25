何君堯斥拉布議員呃飯食　違規者停職減薪有阻嚇力

立法會今早(25日)通過修改《議事規則》的議案，針對行為極不檢點議員引入「停賽」制度，賦權主席禁止其出席會議至少一星期，以及設立議案辯論時限和限制議員發言時間等。多名議員批評過住民主派議員多次拉布及點人數，甚至衝擊主席台，破壞議員文化，認為「停賽」制有足夠阻嚇。

議會何君堯指香港過去一段日子發生了好多難以置信的破壞，但在中央協助下可出現奇迹。他認為要大膽修訂議事規則，才可以令政府無障立法、無障施政，形容政府可以超越5G科技的速度前行。他相信要求違規議員停職一個星期、兩個星期或更多，甚至日後更減少薪津，相信會有阻嚇性，又形容可以影響跟隨議員「呃飯食」的助理。他指政府需要完善工作態度，雖然一國兩制50年不變，但絕非因循守舊、原地踏步。他指觀乎內地的發展速度，不要浪費時間、金錢、以及投票給議員的選民的期望。

議員葛珮帆稱，香港從前經常取笑台灣議會，但民主議員卻為了「做騷搏上鏡」，破壞議會文化。她又稱一直希望加入議會為民請命，沒想過竟然要打架，不下一次報警，甚至要入醫院驗傷。她批評反對派議員往往提出無知的問題，又侮辱官員及建制派議員，她直言聽見民主派發言猶如浪費生命，更是浪費香港的時間，以致其他城市一直超越香港，希望修訂議事規則後可以為民生做實事。