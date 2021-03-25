盧吉道大宅在政府土地僭建白色磚牆　地政處飭令停止佔用

盧吉道27號大宅於2017年獲評為一級歷史建築，大宅於今年1月獲批准擴建。早前有團體指出大宅業主擬向地政總署申請租用大宅外的政府土地作為通道及花園，至近日，業主再被發現在大宅外的通道外加建白色磚牆，並將大閘髹上白色。地政處回應指，確認有人於未批租政府土地的石牆上加建白色磚牆，已要求佔用人於2021年3月31日之前停止佔用政府土地。

美麗香港聯盟項目經理陳嘉文表示，該通道平日有不少公眾人士經過，從該處可俯視維港景色，惟業主自作主張加建白色磚牆，明顯漠視政府程序及公眾利益。她又質疑，業主本身已向地政總署申請租用大宅外的政府土地作為通道及花園，擔心若署方批准有關申請，業主未來會爲所欲爲，加建各式各樣的建築物，達致不可控的局面。

她又稱，憂慮此事會成先例，變相鼓勵其他私人業主在政府土地加建構築物，認為署方應重新審視業主早前就短期租約的申請。

港島西及南區地政處回應指，已於3月23日到連接盧吉道27號私人地段外的通道視察，發現有人於未批租政府土地的石牆上加建白色磚牆，並根據香港法例第28章《土地（雜項條文）條例》在上述白色磚牆張貼通知，飭令佔用人於3月31日之前停止佔用政府土地，否則將採取進一步土地管制行動。至於有關短期租約申請，地政處正按既定程序處理。