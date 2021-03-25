復活節假後恢復面授課未定案　團體促教局盡快公布

教育局上月宣布，農曆新年假期後可有不多於三分一學生恢復半天面授課。教協今日(25日)發文指，局方此後再無進一步復課安排，現時本港每日源頭不明個案保持低水平，有意見認為局方應考慮於復活節後調整復課安排，讓更多學生恢復面授課堂。教協指局方需按疫情發展，以師生健康為前提，盡快制訂安排及公布。

教協又指，正就復活節假期後的復課安排，諮詢幼稚園、中小學及特殊學校校長的意見，以了解學校的情況及對復課的看法，並向教育局反映。該會要求局方尊重教育界的意見，按疫情發展，以師生健康為前提，制訂恢復面授課的安排，並盡快向學校公布，讓師生及家長有充足時間準備。

另外，教育評議會亦表示，若疫情在復活節假期之後再趨穏定，建議局方盡快在小學方面實施三分之二學生回校面授課堂；中學方面因需要顧及中學文憑試（DSE），以及核心科考試的實際運作，可於文憑試後才實行，並考慮於五月中旬後，讓全港學校全面恢復面授課堂。

因應不同原因，不少跨境學生仍然只能在家進行線上學習。教評會指，跨境學生放棄香港學位的情況，已陸續浮現。教育局應與衞生及防疫部門制應定可行方案，讓跨境學童儘快來港上學。

另外，由於教育局規定學校若申請全校恢復半天面授，就需要進行定期檢測。教評會建議局方向學校提供一筆過10萬港元的補助金，支援學校向政府核准的私人機構購買新冠病毒檢測服務。