女童被虐殺案　繼母指短訊稱殺女僅屬發晦氣

5歲女童偕8歲兄疑遭生父繼母長期虐待，終致女童死亡的案件，今（25日）於高院續審。續由女童繼母作供自辯。關於她在微信多次表示要殺掉死者Z及其兄長X，她解釋「我當時只係好嬲，表達當刻嘅情緒」並強調只是發晦氣，聲言視Z和X如親生子女，「我真係攞個心出嚟錫佢哋」，從無想過Z會死。

本案3名被告依次是死者生父、繼母及繼外婆，生父及繼母否認一項謀殺Z的控罪，繼外婆則否認4項殘暴對待Z及X的罪名。繼母供稱案發當天（2018年1月6日），Z表現「好攰」及稱很冷，不過仍有與她傾談。她對Z說晚上會吃雞扒，Z還笑著答好。但其後Z卻表示好驚，之後便沒有反應。繼母稱當時很驚慌且「個人亂哂」，在丈夫報警時她亦曾替Z進行人工呼吸等。她又稱因擔心Z的智力問題，她原打算在農曆新年後帶Z看醫生。

關於與丈夫的微信對話，繼母稱對話顯示她當時常感到壓力很大，且經常頭痛及睡不好。其中有訊息指她要求丈夫照顧她的親生女兒Y和母親，她就解釋當時覺得很辛苦及「咩都做唔到」，擔心自己會忍不住自殺。她指管教Z時，Z對她不理不睬，甚至會背對着她避開她。另外，繼母亦指Z曾大小便失禁，問Z時「佢話佢係特登痾同瀨，佢話係想激嬲我」，所以她認為Z是刻意跟她作對。

不過繼母亦透露與Z之間亦有相處愉快的時刻。她指Z曾在老師協助下親手給造了一張生日卡給她，繼母於短訊中向丈夫表示「佢有心已經好好喇，我好開心」。繼母於庭上承認事當時確很開心且一度落淚。她強調沒有意圖要令Z身體受嚴重傷害或要令她死亡，且視Z和X為其親生子女，表示「我真係好想教好佢哋，教到佢哋好似Y咁，從來無諗過Z會走。我係有用藤條、拖鞋打佢，甚至唔俾佢食嘢，但從來無諗過佢會死囉！」