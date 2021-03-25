醫管局稱計錯數欲收回多付津貼　醫護工會斥無視同事付出

公立醫院醫護參與新冠肺炎病人照顧工作時，可獲發「緊急應變特別津貼(SERA)」，但有醫護工會接獲多名醫護反映，醫院管理局稱因計算方法出錯，向部分曾到「高風險區」工作的同事多付了SERA津貼，現要求他們同意以未發工資及累積假期抵銷相關差額。工會批評當局做法出爾反爾，對醫護不公平，無視同事的付出，亦有違協議精神，進一步破壞工作士氣，促請局方盡早與各工會代表及醫護會面。

香港專職醫療人員及護士協會、香港公共醫療醫生協會、醫管局員工陣線等5個醫護工會發聯合聲明，對醫管局人力資源總部擬扣工資及假期事宜，表示嚴重關注。工會批評SERA計劃實施已近一年，一直無甚異議，但近月忽然就津貼金額提出問題，惟對計算方法變更而引伸的明細項差異欠缺完整闡述，對醫護相當不公平。

工會促請局方停止要求同事回覆扣薪扣假，並應尊重同事知情權，列出計算方法及闡釋計算錯誤。工會對局方做法感到十分憤怒，批評局方以SERA之名鼓勵同事到「高風險區」工作後，卻一再無視同事的付出，打算收回有關津貼及假期，有違協議精神，促請局方盡早和各工會代表及同事會面。

香港公共醫療醫生協會會長馬仲儀稱，最近陸續收到不同醫院及部門的同事求助或反映指，近一兩個月以來有部門主管向同事聲言SERA計算方法錯誤，須重新計算，以及扣回多付款項。她強調，款項一直由主管計算，而非前線醫護自己呈交，事件是因主管計算不清楚，錯計款項與前線醫護無關。金額上，她透露，部分醫生的SERA金額可達數萬元以上，病人助理職系的同事的生計亦有可能因而受影響。

東網向醫管局查詢，暫未獲回覆。