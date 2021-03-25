西貢慘牛頸箍未除身漸瘦　兩行眼淚繼續流　愛協派員跟進

西貢牛「531」慘被漁農自然護理署套上追蹤頸圈，連日來被勒頸至痛苦流淚，今日(25日)「531」心情仍然未能平伏，眼淚不停流下來。記者今於西貢創興水上活動中心再度目擊「531」慘況，雖然有1名愛護動物協會人員到場探望，但仍然未能撫平「531」的慘痛情緒。

東網記者今早於創興水上活動中心外大草地再遇見「531」，連日視察所得發現牠近日失去活力，連日無精打采地躺於草地上，而漁護署的頸圈仍然緊緊套在牠的頸部。「531」精神委靡，意志消沉，一直伏坐地上休息，雙眼更見淚痕，狀似痛苦。一名愛協人員於現場觀察「531」良久，似乎亦發現流淚情況不尋常，觀察約1小時始離去。記者向愛協人員查詢「531」狀況，對方無奈稱未能回應。

西貢區議員馮君安表示，目前「531」情況每況愈下，情緒和精神都不如以往，漁護署應盡快到場視察，「署方話研究最多兩個月，但目前情況太反覆，我認為署方應拆除，以牛牛的情緒和狀況方面不太穩定，才是令人憂心」。他又指，動物都需要心靈上和感受上需要，而且頸圈需要能了解牛牛行蹤，但若牛牛發生意外亦無能為力給予幫忙，「事態每日都唔同，牛牛目前情況悶悶不樂，又唔踱步又唔食草，其實係好大問題。若漁護署以研究方向，而漠視牛隻情緒健康，這是不能接受。」

他建議署方應保育草地和水源，讓牛牛不致四出覓食，才是解決任何意外的根源，而非只是追蹤其行蹤作研究。馮指，若日後情況未有改善且不合理，而署方仍然不拆除裝置而繼續發展研究，他不排除會提出議員及民間聯署表達意見。