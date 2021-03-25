逾半受訪市民稱疫情期間變肥　逾60%改為在家運動

疫情難免改變市民生活習慣。有調查發現，逾半受訪市民認為自己在疫情期間變肥及身體情況變差，其中21%受訪者增加4至7磅；不少受訪者亦有改變運動習慣，逾60%人持續在家運動。調查機構建議，市民應每周5天進行30至45分鐘中等強度運動，包括有氧運動、抗阻力運動，以及「煲劇操」等在家運動。

亞洲運動及體適能專業學院（AASFP）今年2月至3月訪問810名成年市民，結果52.3%受訪者認為疫情期間有變肥，當中21.3%受訪者增加4至7磅，16.4%重了1至3磅，增加10磅以上亦有近4%。有53.5%受訪者認為，體重上升是由於運動及活動量減少，38%稱吃多了零食，分別有近20%人認為致肥原因是「在家工作」及進食時間不規律。

調查又指，有60%受訪者表示運動量因疫情而減少，當中21.2%人表示減少了80%運動量，47%認為減少運動量與運動處所及健身場地關閉有關，亦有38%稱是想避免與他人接觸。另外，有33.2%受訪者表示因「疫情肥」而失去動力和積極性，有18%更表示自信心下降。

調查結果顯示，超過6成人改為定期在家做運動，當中一半人會跟隨網上影片做運動。AASFP行政總裁、註冊物理治療師周錦浩指，疫情改變了部分人運動習慣，學院鼓勵市民在家運動，但提醒注意小心受傷，包括避免負重運動；不要赤腳進行跳躍動作，要穿合適運動鞋；用運動軟墊。另外，學院推出「健身清潔禮儀及防疫約章」，暫時約100名健身人士及10間健身中心已加入約章。