誘強姦事主不作供案　事主男友稱與被告不熟

男商人強姦醉酒生意拍檔，前年被判囚5年4個月。審訊前爆出有人疑出錢勸阻受害人X出庭作供，該男商人聘用的法律行政人員及其契哥分別被控作出傾向並意圖妨害司法公正的作為罪。案件今天（25日）繼續在西九龍法院審訊。X的時任男朋友繼續作供，指自己與次被告不熟悉，次被告多次想與他合作做生意，但最終因種種原因未能成事 。

本案兩名被告依次為陳偉強（60歲、公司董事）及陳昌國（45歲、裝修工）。陳偉強被控於2019年8月4日及10月21日，分別游說男子湯志偉協助，誘使女子X在黃興國被控強姦的案件中不出庭作供，並聲稱會給20萬港元報酬予湯。陳昌國則被控於2019年9月30日，透過湯志偉勸阻X，藉此尋求X不要在上列強姦案審訊中，作出針對黃興國的證供。

早前審訊提到，湯志偉是X當時的男朋友，湯與首被告陳偉強會以契仔、契爺相稱，但湯與次被告陳昌國則很少聯絡，惟X與陳昌國當時又會以契哥、契妹相稱。今日庭上披露湯與陳昌國的信息紀錄，顯示陳昌國多次稱陳偉強為「老細」，並說「我埋到老細身⋯⋯唔通我又雙碩士雙博士咩⋯⋯付出咗好多努力」。對話又顯示陳昌國多次想做中介人，拉攏被告合作生意，例如向湯推介海味、遊艇、樓盤，又稱可幫忙約X、湯與陳偉強食飯，以幫X賣手錶，但這些交易最終因種種原因並沒有完成。陳昌國認為自己是湯與陳偉強的中介人，想透過促成生意分佣，但湯認為他在同一場合同時認識他與陳偉強，故他並不算是中介人。

陳昌國的代表律師質疑，如果陳昌國不是中介人，理應不會獲得回佣，為甚麼湯要說「賺到錢咪大家分囉」。湯解釋「有句說話叫做聽者有份，商圈經常係咁，反正又唔係辛苦錢，只係街外錢」。律師又質疑湯故意將兩人的關係「講低少少」，因二人有一定數量的短訊溝通。湯立即否認，指「如果一日講唔到10句嘢都叫熟呀？」、「我每次回覆只係幾秒幾秒，咁都叫好熟？只係禮貌回覆」。