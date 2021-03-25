批教育局早前未有處理通識科是不負責任　議員促改革或殺科

通識科一直備受爭議，立法會今午(25日)討論徹底改革通識科的無約束力議員議案，多名議員批評現行通識科已變形走樣，有必要徹底改革，指若改革後仍未見改善的話，應考慮「殺科」。其中有議員更斥，教育局明知通識科教材出現非常不正確的理論，但沒有處理，認為局方的態度不負責任。

提出議案的議員葛珮帆批評，社會強烈要求對通識科進行徹底改革，惟早前學校課程檢討專責小組提交的報告書並沒有回應社會的關注，而專責小組提出的建議亦過於保守，不符合社會期望，促請當局取消通識科為核心科目，大幅修訂課程安排、削減範圍和課時及必修必考的規定。另外，亦要加強學校管理層自我檢視、內部質素保證及問責的機制，及完善現行投訴教師的機制，以保證通識科的校本質素及能有效處理涉及通識科教師的投訴。

身兼立法會教育事務委員會主席的議員梁美芬則指，通識科佔據學生大量學習時間，影響他們學習其他學科的進度，亦令不少家長對通識科信任盡失。梁又擔心有教師藉科目灌輸個人政治理念，宣揚偏頗、激進的政治主張予學生，認為將來要嚴格對師資進行監管。

議員郭偉强斥教育局過去的不作為令人氣憤，導致出現教德成疑的教師，亦令部分正常老師被同儕學生排斥，促請該科要加強國情教育、師資的專業操守培訓課程，及完善現行的教師註冊制度，若拜目未能得到改善，認為當局應考慮「殺科」。

議員葉劉淑儀則指通識教育讓學生誤以為思考就等於帶有批評，加劇學生的反叛心理。她又認為不一定要獨立開設科目才能教導學生思考及關心社會，而通識科中的專題研習更加劇貧富差距，因貧窮家庭未必有足夠資源搜集資料。葉劉又批評教育局明知通識教材出現非常不正確的理論，卻沒有強制通識教材送審，反映教育局不負責任的態度。

議員鄭松泰認為與其徹底改革通識科，不如選擇直接取消，狠批政府教育制度過去朝令夕改，又將西方教育方式直接搬到香港。他提到本港過去雖然奉行「填鴨式教育」，但形容是香港成功的原因，批評學生並無足夠邏輯及基本知識訓練時，「每個人好似識得去批評」，惟流於空洞議論，結果令年輕人的思考膚淺、不夠深入，認為通識科破壞教育基礎。

教育局局長楊潤雄回應時指，相關課程專責小組經過3年研究，已就大部分訴求回應，並會在制訂好新項目後會盡快推行改革。楊重申，改革通識科的大方向會保留必修必考，認為有關課程內容所教授的素養和能力仍然重要，惟會取消獨立專題研究，但會增設內地國情交流活動，以強化國情教育。