香港仔女東主追賊遭「過肩摔」　賊人有前科

香港仔成都道有店舖女東主，前日(23日)追截偷走手鈪賊人時，遭對方施以「過肩摔」撻落地上，致頭部受傷，雖然有熱心市民喝止及嘗試追賊，惟最終被其遁去。事後有網民拍下案發經過，上載到社交平台，隨即引發熱議，警方主動調查案件，將案列店舖盜竊及普通襲擊，交由西區警區刑事調查隊跟進。

東網記者今日(25日)向姓劉(61歲)女東主了解詳情，她透露早前在觀塘瑞和街經營玉器生意約30年，舊店因租金貴而結業，遂改為在成都道以短租形式租舖售賣貨尾，只營業了約10多天。她憶述案發經過時仍有餘悖，指當時現場人流不多，她亦準備收舖，而賊人早於案發前2小時進店，至傍晚約6時才離開。

賊人曾假裝問價，及後取走一隻價值280港元玉手鈪後，即奪門而去，劉發現對方盜竊後，立刻追出及大叫「未畀錢」，惟遭對方無視。期間雙方發生糾纏，她力氣不及對方，更被賊人摔落地上。事後，一名熱心男子聞訊上前協助，惟她墮地後頭傷及約值近10萬港元的手錶損毀，感到非常心痛。

劉續指，賊人為慣犯，相信沒有同黨，上一次偷去她2千多港元的玉器，下次遇到賊人蹤影必定報警求助。