元朗黃牛遭繩纏頸死裏逃生　傷後驚魂未定　對人充滿戒心

繼西貢牛「531」飽受頸圈勒頸「酷刑」，東網昨日(24日)再發現元朗有另一隻黃牛同病相憐，疑被爬山繩纏頸至重傷流血，幸終獲獸醫尋回，為其解縛及處理傷口。東網記者今(25日)到元朗八鄉下輋村視察，發現疑似該隻受傷黃牛，只見該牛頸上有明顯圈痕，解繩後青綠色的塗藥痕迹至今未消。牛隻自有靈性，無端遭此橫禍後，對人類失去信任、充滿戒心，記者未及接近已望風而逃，令人唏噓。

該牛隻歷經爬山繩纏頸之苦後，精神委靡、表現畏怯，更因遭傷害後對人類失去信任，變得怕人，且警覺性極高，每低頭食草未及咀嚼旋即四周張望，寢食難安，現時更只敢跟隨牛群其他牛隻身後，記者甫接近，已隨牛群向山邊跑去，失去蹤影。

漁護署表示，日前接獲市民通報指元朗八鄉雞公嶺一帶，有一頭成年黃牛被繩索纏頸，要求該署協助。該署昨日巡視上址一帶並發現相關黃牛。只見該牛隻的頸部被一條懷疑爬山繩緊纏，頸部皮膚亦因而破損及流血。該署職員於是為牛隻解繩及為其傷口作治療，該牛隻最終從麻醉中甦醒後離開。

大嶼山愛護水牛協會協會會長何來表示，該會日前接獲街坊通報有牛被繩所傷而前往元朗一帶覓牛但不果，直至昨日漁護署尋回該牛，並由該署獸醫為其解繩，簡單處理傷口再放行。何慨嘆港府保護牛隻不力，指出今次受傷的元朗牛所處的環境惡劣，該區充斥貨倉、耕地及豬場等作業，令牛隻棲息地易受污染，因而只能四處遊走，居無定所。她冀政府正視本地牛隻生態及苦況，建議當局可考慮於各區設立保育基金，協助民間組織一同保護動物。