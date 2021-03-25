水上樂園最快8月開幕　海洋公園剛獲撥款即聘400人　

海洋公園剛獲立法會通過近68億撥款發展「重生方案」，公園指，首要任務是為將8月至9月開幕的水上樂園招募人手，計劃招募約400名員工，當中逾100人為救生員，會優先在內部招聘，而公開招聘則將於本月31日開展，人手開支將佔水上樂園總開支一半，薪酬待遇會比外界吸引。公園又透露，撥款獲通過後，已有超過10個企業機構與公園洽談合作計劃，有關商討仍在進行中。

延期近4年的海洋公園水上樂園幾近完工，全樂園設有27個設施，包括室內外造浪池、衝浪體驗設施，以及外型如同大喇叭的「急流漩渦」，親友可最多4人乘坐大水泡，隨着急流滑下。另外，還有經典的彩虹滑梯，總共有8色滑道，滑梯亦會增設計時器，可供8人同時趴在飛墊鬥快滑下。

海洋公園水上樂園執行總監余柏逸表示，水上樂園分室內外園區，即使在冬日仍可對外開放。公園限時正開展招募工作，計劃招聘400個職位，涵蓋超過100名救生員、急救、保安、客服等多個崗位。其中救生員的工作並不局限於傳統救生員職責，並會協助遊客、介紹園區及保障安全等，成功獲聘者將接受數星期的培訓。

薪酬方面，則會跟隨市場環境調整，他坦言會較外界「吸引」。樂園會優先聘請公園的內部員工， 同時會對外招聘，將於本月31日開展，為期一個月，目前水上樂園目標還是8月至9月開幕，但仍需視乎疫情發展，會參考海外其他水上樂園的防疫措施，例如向客人派發防水口罩等。至於是否要求入場人士接受強制檢測或接種疫苗，則視乎政府屆時的防疫要求。