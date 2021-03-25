逾70%蔬菜含除害劑殘餘　3本地有機菜樣本超標

香港浸會大學香港有機資源中心今(25日)公布全港蔬菜除害劑殘餘調查報告，結果顯示73.2%蔬菜含除害劑殘餘，在5個除害劑殘餘量超標的蔬菜樣本中，有3款為自稱本地有機蔬菜，其中一款的除害劑殘餘超出政府規定每公斤上限6.6倍。

中心在去年下旬，從港九新界18區濕街市等商戶，收集56個蔬菜樣本進行測試，包括3種葉菜類，包括菜心、白菜及羽衣甘藍，結果發現，所有樣本雖不含超標重金屬，但有41個樣本被驗出含不同除害劑殘餘。

調查更發現，有5個蔬菜樣本的除害劑殘餘含量超標，其中1個是購自中西區、本地出產的羽衣甘藍，被驗出除害劑殘餘含量超出香港標準，分別驗出啶蟲脒，超出政府規定的每公斤上限6.6倍；至於氯氰菊酯，超過每公斤上限0.17倍。

另有2個購自灣仔區及屯門區的自稱有機菜心樣本、以及1個購自九龍城區的自稱有機白菜樣本，均被驗出除害劑殘餘含量超出香港標準。

該中心總監黃煥忠指，驗出超標量對人體損害不算大，但若長期每日食用、或大量進食，均有機會引致中毒。他提醒市民，徹底清洗及煮熟蔬菜，可除去蔬菜大部分的農藥，而多用於製作沙律或飲品、要生食的蔬菜，市民應將蔬菜浸水至少15分鐘、並輕刷其表面。

就今次研究結果，該中心認為本地認證有機蔬菜驗出含除害劑殘餘的樣本比例仍較內地蔬菜為低，反映食用本地認證有機蔬果依然是較安全可靠。但目前香港未有相關法例監管有機產品，促政府加強監管有機認證和標籤使用，並倡有機業界為有機產品申請進行認證。