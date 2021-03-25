漁護署認衰　棘線改鐵線　仍拒納透明膠板妙法

漁農自然護理署早前在金山郊野公園附近、位於大埔道的停車場加裝帶刺圍欄，疑引致多隻猴子嚴重受傷。東網連續多日跟進事件，署方一直死撐棘線對猴子的風險很低，而今終於跪低，指有聲音關注棘線可能令猴子受傷，已經重新詳細審視有關設施，會採用改良設計，包括將棘線換成普通鐵線，以進一步降低風險。但漁護署拒絕接納東網意見，改裝透明膠板。有學者批評署方懶理動物感受，需要媒體報道後才後知後覺更換鐵線，並建議署方應盡快使用膠板，以策安全。

記者今(25日)再次到場視察，發現不少遊人都對棘線大感不滿，並為猴子安全擔憂。此外，記者發現漁護署職員亦有到場視察，但原先只打算了解遊人餵飼猴子的情況，直至記者前往查詢有關棘線觸發遊人反對時，職員方裝模作樣前往了解棘線及拍照。

遊人陳先生批評，此類棘線「簡直嘥氣」，只會整傷猴子，認爲政府應該盡快拆除。袁女士亦稱，棘線會刺傷猴子，因猴子靈活度較高，會爬來爬去，建議應盡快拆除。她又大讚東網建議，認為安裝膠板圍欄，減低猴子受傷機會，同時符合環保要求。

陳小姐則狠批政府虐畜，直斥棘線沒意思，反問「究竟想阻住啲人爬入去，定想阻住啲猴子爬出嚟先？」馬先生認為，漁護署浪費公帑，棘線作用低，更會令猴子受傷，建議部門馬上拆除。

在查詢所指地點的圍牆上加上棘線作保安用途前，猴子安全是決定採用何種設計的一個重要考慮。有關棘線為廣泛作保安用途的設計，並不會對猴子造成傷害。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評，署方不按道理及民意加裝棘線，由一開始已經做錯，直斥署方對動物疏忽，更反映其心態上不緊張動物權益及感受。他又指，若非有媒體報道，關心動物，署方才慢吞吞處理，並建議署方應考慮東網建議的膠板，既安全又環保。

漁護署回應稱，檢視保安需要及設計後，同時考慮到該地點經常有猴群出沒的情況下，會採用改良設計，包括將棘線換成普通鐵線，以進一步降低風險，而有關改善工作將盡快進行。