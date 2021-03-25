議員斥政府任由動物棄街頭　促再考慮東方貓狗善終園藍圖

陳克勤早前在立法會舉起《東方日報》有關「貓狗善終園」藍圖的報道，大讚建議可取。

香港動物棄養問題嚴重，但政府無動於衷。漁農自然護理署近日向動物保護組織發信諮詢意見，建議署方轄下的動物管理中心不再接收被主人棄養的動物。事實上，東方報業集團(下稱東方)深入探討流浪貓狗問題後，向政府獻上「貓狗善終園」藍圖，為流浪貓狗提供生養死葬一條龍服務，但政府竟然未有採納。有議員狠批漁護署害怕領養率低而不作為，批評署方將責任推給民間，又指東方已經提出具體建議，對政府「連照抄都唔肯」感到極度失望，直指政府「走寶」，要求政府再次考慮建設善終園的建議。

立法會研究動物權益相關事宜小組委員會主席陳克勤直斥漁護署不負責任，直言署方不再接受被主人棄養的動物等同將責任完全推卸給民間團體，質疑署方只是因為領養率低下而「縮沙」，反問「政府發揮緊乜嘢作用？」他指東方早前向政府獻上「貓狗善終園」藍圖，做法非常好，更可為動物提供生養死葬的服務。

他又大讚東方的建議十分具體，動物權益相關事宜小組委員會開展會議討論時亦沒有議員表示反對，只是政府不接納，對政府「連照抄都唔肯」感到極度失望，指政府「走寶」並促請政府再度考慮建議。他續稱，其實不少包括堆填區復修後的「山旮旯」地區都有空地，舉例指將軍澳的環保大道寵物公園都是建立在復修區上，促政府正視問題切勿諸多推搪。

議員葛珮帆指香港始終有人會棄置動物，大讚貓狗善終園建議十分好，政府應採納，否則難免令人覺得漠視民間智慧、不近人情。她又稱香港的動物福利法有缺失，促政府盡快為無故棄養動物訂立罰則。對於政府早前稱會資助民間動物團體，葛認為支援不足，怒斥政府「將責任推畀民間就當做完」，並建議政府應採納東方的建議，最少都要為團體覓地以及提供水電設施。