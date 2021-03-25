卑路乍灣寵物角7大漏洞　民政終補鑊加高圍牆

本港休憩用地嚴重不足，寵物休閒設施更尤為缺乏。西環卑路乍灣新開放的海濱長廊設有寵物角。東網早前揭露園內竟有7大漏洞，寵物角的圍牆太矮，更導致有狗隻走失。中西區民政事務處終於「補鑊」，計劃展開小型工程加高圍牆。

東網於本月1日報道，實地視察發現寵物角的三邊圍牆只有約85厘米高，令狗隻可以輕鬆跳過。寵物角和後方馬路之間，雖另外加設較高的圍欄，但前方卻設置座椅，令狗隻可用作跳台之用。有狗主表示其狗隻單是站立已較圍牆高，曾多次跳過圍牆。其他漏洞包括消毒氣味令狗隻不適；座椅並無設置上蓋，令市民及狗隻日曬雨淋等。中西區民政事務處當時回覆，若然使用者普遍認為需加高圍欄及為座椅加上蓋，處方樂意透過地區小型工程撥款進行工程。

中西區民政事務處近日終於提交小型工程建議書，並於中西區地區工程及設施管理委員會上獲批。將於三邊圍牆再加裝約95厘米高的籬笆圍欄，並於公園的座椅上建造兩個約2.6米高的遮陰上蓋，以改善圍欄過矮及遮蔭設施不足的問題。區議員彭家浩亦促請部門留意籬笆設計，避免使用過粗的籬笆，會阻擋太多景觀及形成侷促感，同時建議增加一些攀藤植物改善觀感。