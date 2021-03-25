堅持攜愛寵移民拒絕棄養　寵物移民查詢飆逾50%

不少人堅持攜愛寵移民，不會嫌麻煩而棄養動物。有寵物移民公司表示，最近接獲寵物移民的查詢飆升逾50%，即使航班減少，亦無減主人帶愛寵移民的決心。有主人花費4萬港元為愛貓移民英國，提早5個月做足準備，確保移民工作萬無一失。

「依時寵物托運」負責人Teresa說，查詢寵物移民的主人都很堅持要帶同動物移民，惟目前最大的困難是航班問題，飛機航班因應疫情而減少，導致主人和寵物難以同一時間出發，而寵物乘坐飛機的費用亦有所調高。

Teresa又稱，有人考慮租用私人飛機帶同寵物移民，以一人一貓為例，費用可高達10多萬港元，並非人人可負擔。坊間有不少人誤以為年老的動物較難移民，其實寵物移民無分年紀，只要按照移居國家的規定，做齊檢查、準備好文件便可。

小學教師阿欣8月移民英國，其3歲大的英國短毛貓亦會跟隨到當地展開新生活。她說，事前曾搜羅一系列關於寵物移民的資料，發現手續頗為繁複，例如須植入特定晶片、打針、機票等，遂透過中介公司處理。

阿欣表示，中介公司告知寵物移民安排需時3至5個月時間，連同其他配套，收費需約4萬港元，包括安排寵物到高壓氧倉，評估是否適合乘坐飛機。她稱已視愛貓為家人，雖然過程面對很多困難，但從未想過因移民而棄養，反問﹕「你會唔會唔帶個仔移民？」