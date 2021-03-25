政Whats噏：上海仔四度被捕　案件纏身窮途末路　仍扮闊佬買珠寶

窮途末路嘅本港黑幫和勝和前坐館「上海仔」郭永鴻，兩度棄保潛逃後，去年11月底回港旋即被捕，但獲准保釋候查。之不過，東網發現上海仔今日先去銅鑼灣某珠寶店購物，隨即再轉場去中菜館用膳，更加有美女作伴，似乎係「扮大方、扮闊佬」。

東網記者發現上海仔喺銅鑼灣一帶「蒲頭」。先去利園商場一間珠寶店購物，有兩名身穿西裝、佩戴黑色口罩嘅保鏢喺門外等候。再喺晚上大約6點半，佢由兩名保鏢一前一後嘅護送下到一家中菜餐廳用膳。當佢進入餐廳之後，另有一男一女保鏢留守餐廳門外位置。即係佢食一餐飯，要動員4名保鏢，可能上海仔虧心事做得多、非常怕死。到上海仔步出餐廳，仲發現有一名臉上有鮮紅色口罩、身高約1.7米兼具有魔鬼身材嘅美女。睇怕不甘寂寞嘅上海仔，飽暖之後唔知仲有乜嘢下文呢？

四處流竄嘅上海仔去年11月22日晚上返港，並喺機場被警方拘捕，其後獲准以20萬港元現金保釋外出，佢需要喺今年5月6日再去警署報到。翻查紀錄，上海仔曾經涉及兩宗棄保潛逃案，首宗案件喺2016年7月，佢乘搭飛機由泰國返港，於機場被「O記」拘捕，涉嫌刑事誹謗、串謀傷人以及串謀刑事毀壞，其後獲准以5萬元保釋。佢需要喺2018年5月就事件去警署續擔保，但當日並冇現身，被警方發出通緝令以及充公保證金。

另一宗棄保案則係涉嫌於2007年1月至2012年7月，清洗過億元懷疑黑錢，及後獲准以20萬港元保釋候查。佢需要於2018年4月去警署報到，但竟然聲稱喺泰國中風而冇現身，及後就被影到身處柬埔寨一間賭場，行得企得。

另外，上海仔亦正被澳門通緝。2015年12月，上海仔與同夥退休高級警司王福林喺澳門盜竊以及訛騙，偷取賭廳籌碼同現金總共6,000萬港元，被澳門當局正式立案，兩人一旦入境澳門，就會即刻被扣查，而通緝令至今仍然有效。