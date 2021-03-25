政府擬恢復本地遊　但要旅行社員工打疫苗

新冠疫情未平，本地遊遲遲未能重開。據了解，政府今(25日)與旅遊業界會面商議復團詳情，但條件「加辣」，要求旅行社接待本地團的員工注射疫苗，另又要求加密檢測次數，亦有討論把措施應用於參加者身上。據指業界對政府要求非常不滿，認為疫苗接種計劃稍有阻滯，難以要求職員接種，更指業界上一輪的防疫措施已十分嚴謹，業界沒有讓步空間。

據悉，10多名旅遊業界代表與商務及經濟發展局局長邱騰華會面，政府拋出復團條件，當中包括接待本地團的員工均要注射兩針疫苗，或要進行病毒檢測，較以往加密次數。另亦討論參加者需接種疫苗或持有72小時內有效的無病毒報告，或進行快速測試等。

業界對建議非常不滿，認為執行有很大困難，現實不可行，舉例指政府現時接種計劃已充滿阻滯，難以說服員工接種。對於加密檢測次數，消息指現時樣本包供應不足。消息人士坦言，旅遊業界在上一輪措施已非常嚴謹，亦未有出現過確診個案，認為可以根據上次的防疫條件下重開本地遊，業界沒有讓步空間。

旅遊事務署發言人回覆指，不時與旅遊業界討論在保障公共衞生的大前提下，在疫情進一步受控時幫助業界爭取營運空間的措施。若有結果會作公佈。