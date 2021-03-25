機場三跑工人稱要向分判商付非法回佣　機管局：十分關注

香港機場第三跑道的工人稱，每月須向分判商繳付非法回佣，涉及數以百萬港元。機場管理局表示，十分關注有關指稱，並已即時與相關承辦商跟進，如發現有任何違法行為，將會即時向廉政公署舉報。

有三跑工人向傳媒指，被二判公司人員要求於其薪金之中收取回佣，以日薪1600港元計算，會被要求「回水」300港元。據了解，今次事件中涉及的工人工種眾多，包括紮鐵工、石屎工、釘板工、搭棚電工及雜工。

執業大律師陸偉雄表示，政府工程理應絕不容許此等疑涉貪污的「回佣」事情發生。他形容情況不正常，又指出本港法律對貪污相關的罪行相當嚴謹，又指如有人涉貪，一旦定罪，入獄的機會好高。

機管局發言人表示，該局與所有承辦商的條文均規定，承辦商必須採取一切必要措施，確保承辦商及其員工、代理、顧問和分判商在任何情況下都必須遵守《防止賄賂條例》(第201章)。 如發現有任何違法行為，機管局將會即時向廉政公署舉報。

廉政公署表示，今年首2個月共接獲19宗有關建造業工人求職就業的貪污投訴，數字已較去年全年的14宗多出3成。廉署向建築業求職者呼籲，如被要求支付非法回佣以獲取聘用，切勿啞忍，應立即向廉署舉報；並強調，「行規」並非貪污賄賂的藉口，不論涉及金額多寡，行賄受賄同屬違法，業界人士切勿以身試法。