昨增5宗接種疫苗後送院　26歲男打科興後面癱情況嚴重

今日(25日)為展開接種疫苗計畫的第28日，昨日(24日)共有5宗送院個案，涉及3女2男，年齡介乎26至69歲，其中4宗已經出院，1宗留院觀察。昨日一名26歲男子接種科興疫苗後，出現貝爾面癱，於下午3時50分被送往將軍澳醫院，情況嚴重，治療後留院觀察。

截至今日下午8時的過去24小時，約有8,200名市民接種第一劑科興疫苗，當中約5,900人在8間社區疫苗接種中心接種，約2,300人則在參與計畫的私家醫生和診所接種。

今日在八間社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為79%。目前累計約420,900名市民已接種第一劑疫苗，其中約269,600名接種科興疫苗，約151,300名接種復必泰疫苗。共約4,500名市民在網上預約接種第一劑和第二劑的科興疫苗。

另外，作為背景資料，過去24小時共有65宗中風或心肌梗塞的個案，而需入住公立醫院深切治療部、急性中風加護病房和心臟加護病房，有關數字為當日新確診中風或心肌梗塞而入住相關病房的實際數字，可作對照。