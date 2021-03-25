政Whats噏：羅致光由冥王星返緊地球？　議員：擔心佢繼續講外星話

現屆政府向來被轟「離地」，其中就以智商高達160嘅勞工及福利局局長羅致光離地球最遠，事關佢早前被斥猶如身處喺冥王星！立法會一個有關福利事務嘅小組委員會上月底舉行會議，羅因為一直唔肯出席會議，遭多名議員狠批不食人間煙火，更被去信敦促出席下次會議。勞福局日前就回信，預告羅當日將會親身到場。該委員會主席柯創盛（柯仔）形容係小勝一仗，但就擔心佢會繼續大講「冥王星話」，希望佢唔好再講錯嘢激嬲市民！

銀齡咭相關事宜小組委員會上月26日舉行會議，由於羅當日並無出席，只派副局長何啟明到場，加深咗一眾議員對羅嘅不滿。其中，議員鄭泳舜更加形容羅唔止喺火星，而係遠在冥王星，要求何坐火箭或者穿梭機，將羅捉返地球，令佢知道地球發生咩事咁話。而柯仔當時就提出去信勞福局，敦促羅出席4月13日舉行嘅下次會議，建議獲在席議員一致通過。

對於羅致光最新回應答應話會出席，柯仔就認為政策局局長出席會議嘅話，可以更好了解議員同市民嘅心聲，令當局制訂政策時可以更加全面。佢形容今次係小勝一仗，但就希望唔好次次都要委員會寫信先至出席，希望羅可以安排好時間出席每一個會議。咁羅今次算唔算係返緊地球呢？柯就認為係言之尚早，擔心佢肉體喺地球，但靈魂可能仲喺冥王星，最終都係唔聽意見咁話喎。

之不過，羅過去多次發表惹火言論，例如曾經形容失業率上升為「只係多咗千幾人失業嘅啫」，近日更形容放無薪假只係「工作共享」，話呢個方法可以避免裁員，辣㷫咗唔少議員同市民。柯仔就寄語羅說話前要三思，希望佢睇到自己每次講完「冥王星話」，引發社會出現嘅負面反應。至於擔唔擔心佢喺會上再講「冥王星話」？柯就提醒，作為官員每句說話都係代表政府發言，希望羅思考係咪想社會更加激化、兩極，甚至對政府有更多仇恨，抑或真係想社會解決問題呢！