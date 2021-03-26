何志平專欄：錢長在樹上

2020年3月，新型冠狀病毒正在美國東岸爆發，風聲鶴唳。月初美國國會通過了83億美元的緊急方案援助地方政府應對疫情。其中30億美元用來資助製藥公司和研究人員開發疫苗，10億用於幫助農業和小型企業，其他用於測試醫療，失業保險等方面。到3月底，政府再推出2萬億美元計劃！這將是2008年美國金融風暴後紓困計劃的兩倍以上。

紐約大都會看守所內，氣氛也因為病毒的入侵而變得異常的緊張，我們20來人被關在一個大倉房裏，閒來便聊東聊西，從收音機上收到最新訊息後又各自高談闊論。大倉房裏不乏有識之士，網絡高手，經濟專家，甚至金融奇才！幾個人在聊着，我們在旁聽着。

生物工程師「艾凡」，說：「美國之前已有20萬億美元的國債。即使經濟保持健康增長，近年來債務數字仍在增長。特朗普一上台時便推出的減稅措施增加了約1.5萬億美元的國債，現在再加2萬億美元，怎樣償還，誰來償還？」

旁邊的「阿廷」律師馬上輕鬆的說：「美國政府將通過發行國債來借貸發送給你的錢，以刺激經濟。由於國會在2019年將『債務上限』暫停了兩年，因此政府可以希望承擔盡可能多的債務。債券被賣給了銀行，如果銀行沒有足夠的錢來購買它們，美聯儲將根據需要向他們提供盡可能多的貸款。然後，銀行轉手，以微薄的利潤將債券出售給來自世界各地的投資者。在動盪的國際環境下，美國國債是有一定的吸引力的，一定有市場。你們以為發行更多的美元國債是瘋狂的政策，但告訴你，不發行更多國債的後果更不堪設想。如果工人繼續的失業，商店不斷的關門，企業一個個的倒閉，後果將會是災難性的，一蹶不振的經濟危機比要承擔再增大的國債更為兇險，經濟衰退收縮更能加劇了債務的負擔，一掉進這惡性循環便跳不出來了！」

艾凡又說：「幾天前美國財政部長姆紐欽表示，國會現在應該關注美國的勞工，現在是給他們解決眼前問題的時候。擔心赤字，償還債務，以後有的是機會和時間，但現在不是該為這而擔心的時候。還記得2008年美國次貸引發全球金融崩潰後，前總統奧巴馬2009年的經濟刺激法案為8,360億美元，那時候在野的共和黨人稱之為浪費金錢。但今天佛羅里達州共和黨參議員盧比奧表示，『美國今天的情況不同，不是2008年因為大企業做了錯誤的決定而需要政府來紓困解救，現在是面對着嚴重的疫情要挽救人命，而要求商店企業關門，人們待在家裏不要出門來消費。我們必須竭盡一切所能而為！過去的其他所有問題都是無關重要的』。兩周前，國會預算辦公室發布了最新的預測，2030年美國債務達到國內生產總值的98％。債務到2030年將增加到31.3萬億美元！」

2020年3月27日，當時總統特朗普簽署了那二萬億美元刺激經濟的方案，旨在減輕新型冠狀病毒的經濟影響。

艾凡感慨地說：「去年美國智庫彼得森基金（Peterson Foundation）做了一個全國性的民意調查研究，發現83％的美國人認為美國政客應設法降低美國的國家債務。然而，愈來愈多的經濟學家認為，美國的債務不是問題。甚至長期以來一直主張償還公共債務的彼得森基金會最近也贊成聯邦用刺激開支的方案來對抗因冠狀病毒的經濟衰退。哈佛大學的經濟學家羅格夫（Rogoff）在2009年撰寫了金融崩潰的歷史，警告着國債螺旋上升的風險。羅格夫告訴哥倫比亞廣播公司說：『在正常情況下不要過度使用和依賴債務能起的作用，要保留機會，待在最需要的環境下，才能夠毫不猶豫地大量使用債務。』但刺激經濟債務資金的來源呢？美國負擔得起嗎？沒人過問！」

阿廷忍不住說：「文人論政，空談誤國！這無賴國家是先使未來錢，借錢度日。錢，是在樹上長出來的嗎？」