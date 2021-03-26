東方日報A1：漁護署拒接收　任貓狗餓街頭

庸官治港下市民受苦，就連被棄養的動物亦隨時活不過明天！近年掀起移民潮，大批動物被遺棄。漁農自然護理署近日向保護動物組織發信，稱轄下的動物管理中心於過去兩年收到逾1,200隻棄養動物，為該署工作帶來重大挑戰，因此擬該中心不再收留棄養動物。由於絕大部分棄養動物難以重回主人懷抱，數日內會被人道毀滅，2016至2018年最少有約8,000隻動物被署方「送終」。動保組織炮轟署方卸責，未有保護及拯救動物生命，擔心措施會令部分棄養動物流落街頭，促負責的漁護署署長梁肇輝和食物及衞生局局長陳肇始正視動物權益。

漁護署向多個動保組織發信，指該署的動物管理中心於過去兩年分別接收674及531隻棄養動物，但只有極少數動物能於主人重新考慮下被取回。該署指，為鼓勵主人考慮棄養動物時會改變主意，並重新考慮其一輩子飼養承諾，建議除垂死動物等非常緊急個案外，該中心將不再接收棄養動物，而中心職員亦不會再上門收取棄養動物。

其中一間接獲信件的組織「毛守救援」指，漁護署的建議與目的自相矛盾，認為只有立法禁止棄養才能根治問題。該組織義工陸家捷坦言，目前棄養動物數量有上升趨勢，強調漁護署有責任護理動物，而該署的建議無疑是推卸責任，即使部門面臨多大挑戰，亦應「盡做」來保護及拯救動物的生命。他直言，一般遭棄養的動物都為老弱殘，絕大部分未能通過獸醫評估，按照署方過往做法，動物更會於數日內被人道毀滅，可見「（在香港）做動物好可憐。」

陸又炮轟，本港保護動物政策嚴重落後，政府一直「得個講字，意見接受，但態度照舊」，從未重視動物的權益，梁肇輝及陳肇始亦未有愛護動物，只擔心部門是否會「孭鑊」，分明是欺負動物不懂發聲就忽略牠們的權益。他認為，政府比民間組織有更多人手及資源，只視乎其「有冇心去做（動物保育）。」

香港愛護動物協會指，漁護署推行新方案時應從動物福利角度出發，保留一定彈性。該會擔心一旦有動物主人因為患嚴重疾病或遇上經濟困難，未能繼續照顧動物，部門可否酌情處理，否則可能會有主人將動物遺留在街上。該會補充，截至2020年3月，2019/20年度共有438隻動物經該會程序遭棄養，2018/19年度則有472隻，2017/2018年度有658隻。

根據漁護署文件顯示，2018年分別有1,026隻狗被人道毀滅，以及333隻貓被安樂死。其他動物方面，兔、倉鼠、龍貓、豚鼠和鼠等小型哺乳類動物、爬行類動物、豬或牛，以及家禽或雀鳥，2018年有多達5,007隻被人道毀滅，分別比2016及2017年的748隻及801隻為多。

漁護署回覆指，早前已就停止接收棄養動物的初步構思諮詢動物福利諮詢小組，小組成員認同有關建議方向，同時建議該署發信給17間夥伴動物福利機構，解釋有關建議及進行諮詢。該署稱，將會就收集到的意見再與諮詢小組討論，並決定是否實施有關建議；而該署分別在2019及2020年接收由主人交出的動物為818隻及656隻。

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