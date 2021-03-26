你要知：家居潮濕易發霉　簡單妙法輕鬆除霉

春天潮濕環境令霉菌孶生，家中不同角落都可能出現灰黑一片的霉菌。霉菌不但影響家居美觀，更可誘發呼吸系統及皮膚過敏反應。除了使用抽濕機及空氣淨化機等預防霉菌在家居孶生，清除已存在的霉菌也十分重要，就由清潔達人講解不同的「去霉大法」。

家務助理Milky提醒千萬不要用清水清潔霉菌，因為不能分解霉菌，而且水會導致牆身濕潤，反而成為培育霉菌的溫床。她建議可以用消毒酒精清潔牆身霉菌，「先用乾透的牙刷將霉菌擦到散開，然後再用消毒火酒沾濕紙巾，用紙巾再抹去散開的霉菌，就可以將霉菌清除。」Milky建議清潔之後最好開窗通風令火酒更快乾，另外用梳打粉開水、漂白水以及白醋都可以做到類似去霉的效果，但漂白水不可與白醋混合使用。

清理浴室洗手盆和瓷磚霉菌的方法類似，Milky示範首先將紙巾鋪在有霉菌位置，然後噴上漂白水，確保紙巾完全濕透之後等大約一小時，讓漂白水將霉菌分解。如果霉菌積聚太多，可以繼續浸住霉菌直到它們完全被分解為止。

至於皮革傢俬出現霉菌，Milky警告上述幾種清潔劑都不適合用作清潔皮革家具，因為會破壞皮革表面的物料，導致脫色甚至破損，「清理皮革霉菌應先準備皮革清潔劑以及兩條乾毛巾，將噴清潔劑在傢俬表面後以打圈方式抹走傢俬上的霉菌，然後用另一條乾毛巾將表面抹乾，就可以有效清理霉菌。」