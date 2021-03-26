Dr.東：開燈睡覺增患抑鬱風險　研究指連街燈光也不應透入睡房

不少怕黑的人習慣開燈睡覺，過去已有研究發現開燈睡覺會影響褪黑激素分泌而增加患癌風險，日本早前亦有研究發現，睡眠環境會影響心理健康，愈是被強烈的光照，出現抑鬱機率愈大，因此近年已有不少科學家以保持在黑暗房間中睡眠，來作為治療及預防抑鬱症的方法。

日本奈良縣立醫科大學醫學院社區衞生與流行病學系的學者，早前針對睡眠環境的光度對人體影響進行研究，合共招募了863名平均年齡達70歲以上的長者，在天花板安裝測光儀，測量他們睡房的光度，同時紀錄他們的睡眠時間、精神狀況等。

研究學者追訪他們2年，結果發現有73人出現抑鬱症狀，且均與睡房的光度有關，與於完全黑暗環境下睡眠的人相比，睡房保持5勒克斯（lux）光度的人，患抑鬱症機率較高，而5勒克斯光度約等於街燈透入窗戶的亮度。研究結果已刊登在《美國流行病學雜誌》。研究學者指出，目前仍未知光線與抑鬱症的因果關係，但可能與睡眠障礙有關，因晚上受光影響，令褪黑激素分泌減少，影響生理時鐘。

學者又指出，雖然研究對象是長者，但有關現象同樣發生於年輕人身上，尤其年輕人的眼睛對光線更為敏感，估計影響更大。學者指睡房保持完全黑暗，有利睡眠質素，亦可以改善抑鬱症。

此外，美國約翰霍普金斯大學早前亦有同類研究，指即使每日有充足的睡眠，只要睡眠時被不正常的光度影響，也會影響睡眠品質，增加患抑鬱、記憶力衰退等風險。研究在老鼠實驗中發現，光照會刺激老鼠的感光視網膜節細胞，影響大腦調控生理時鐘的功能，同時也會影響負責情緒及記憶的大腦區域。

研究學者建議睡覺要關燈，並拉上足夠遮光的厚布窗簾阻隔窗外的光線。睡前一至兩小時便要開始慢慢調整光亮，令身體進入休息狀態，這樣較易有深層睡眠，提升睡眠品質。翌日起床後，則要拉開窗簾吸收陽光的光線，令身體機能甦醒。

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