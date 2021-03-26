教局派國情讀本《我的家在中國》　內容描述高鐵超支惹爭議

教育局計劃向中小學派發由內地發行及編寫的國情讀本《我的家在中國》作為輔助教材，部分內容引起學界關注，有關叢書原為簡體版，局方將向學校派發本月最新出版的繁體版。有學界人士審閱相關簡體版教材，發現其中一段是有關廣深港高鐵香港段的描述，內容提到高鐵超支一事時，稱當年因菜園村村民拒絕清拆以騰出土地興建高鐵，港府因此大幅提高徵地賠償，導致高鐵建造費用不菲，但未有提及相關工程涉及的延誤問題。

原定造價650億港元的高鐵香港段，過去因多次工程醜聞及延誤，造價一再攀升，最終港府為有關造價「封頂」，定為844.2億港元。不過，據《我的家在中國》簡體版內容所描述，稱該鐵路必須經過一個叫菜園村的地方，為了說服村民同意清拆，港府大幅提高徵地賠償，故這段鐵路建造費用不菲。有關內容被質疑把高鐵超支事件全數諉過於該村村民。

教育局局長長楊潤雄昨(25日)發文稱，已把有關叢書的繁體版交到學校議會及校長會主席手中，全港中小學及特殊學校稍後亦會陸續收到，作參考之用。他指有關圖書的最新版本以繁體編印，涵蓋城市、節日、湖海、民族、山河及道路等6個範疇，共48冊，與簡體版相同。

該局早前向學校發出通函，指局方本年4月至7月舉辦「華萃薪傳——第一屆全港小學中國歷史文化常識問答比賽」，向學校建議了一系列適合小學生的閱讀材料，包括《我的家在中國》，又稱由於比賽反應踴躍，至今已有3.6萬名學生報名，故不論學校參賽與否均會獲贈該套叢書，每間小學獲發兩套，中學及特殊學校1套，可作為推廣中國歷史和中華文化教育的輔助材料。