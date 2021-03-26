今年私人住宅單位落成量僅1.8萬個　較去年大減2660個

本港私樓長期供不應求，差餉物業估價署(差估署)今日(26日)公布《香港物業報告2021》初步統計報告顯示，本港私人住宅落成量持續不穩定，更有忽高忽低之勢，去年雖有20890個單位落成，較2019年增加了53%，惟今年預計的本港私人住宅預測落成量只有18230個，較去年減少了2660個單位，而明年即2022年亦只有19980個，代表今明兩年私樓落成量回落至2萬個單位之下。

差估署指，今年的落成單位中，74%位於新界、19%位於九龍、7%位於港島。按地區計，屯門、大埔和元朗這三個地區提供最多新單位，合共佔整體落成量的55%。不過，單位入伙數字僅為12550個，較去年減少35%。

至於2022年的落成量中，55%將來自新界，當中西貢和屯門將分別供應25%和15%新單位。在2022年，新界仍然是供應量最多的地區，佔總供應量的60%。沙田將提供21%新單位，而九龍城將另提供20%新單位。

新冠肺炎疫情影響及經濟前景暗淡雖對樓市有一定影響，但低息環境和市場需求亦為住宅物業市場帶來支持，該署指住宅樓價及交投大致保持平穩。