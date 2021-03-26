《東方日報》52周年特刊及新聞圖片珍藏集今派發　各界讚好贏口碑

《東方日報》創報至今52周年，留住了半世紀的珍貴回憶，52年來幾許風霜悲喜，《東方日報》和《on.cc東網》感激有你，風雨同路。為答謝讀者支持，《東方日報》特別製作《52周年特刊》及獨家呈獻新聞圖片珍藏集，於今日（26日）隨報附送，並於全港5個地區派發，廣受歡迎，不少出外午膳的上班儷人們，紛紛上前爭相領取，一同翻閲《東方日報》多年來的採訪精華，回憶香港大事及社會動人時刻。你們的支持令我們不斷努力向前邁進。有你，就有東方！

多名議員及名人均大讚特刊內容豐富，更能勾起眾多昔日回憶。地產及建造界議員石禮謙表示，自己閱讀《東方日報》及《東網》多年，故特刊中眾多新聞報道均勾起他的回憶，更大讚《東方日報》過去一直為市民帶來最新消息，讓大家了解在社會發生眾多大小事，更形容《東方日報》已成為香港人52年來的朋友。他更舉起「手指公」，大讚「有《東方》、無窮人」！

議員葛珮帆亦指，《東方日報》陪伴她與眾多香港人一起成長，更形容自己每分每秒都會打開《東網》，一手掌握社會最新發生的每宗事件。她又大讚《東網》內容更新快、「夠即時」，而且亦確保提供的報道內容真確，形容《東方日報》是香港人的報紙，又祝願《東方日報》及《東網》讀者人數節節上升！

香港島婦女聯會主席、有「金錘拍賣官」之稱的金鈴稱，《東方日報》陪伴港人經歷了52個春秋，形容「52」這個數字代表「不容易」，象徵《東方日報》與港人一同度過過去艱難的兩年。她指，新聞圖片珍藏集令市民回顧過去眾多難忘時刻，同時勾起多年來集體回憶，祝願市民在《東方日報》陪伴下，能夠一起再次高飛！