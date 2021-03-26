官裁定自願招供　地盤散工非法集結罪成

前年12月旺角一帶發生警民衝突，期間一名地盤散工被指參與其中，更被揭發身攜雷射筆。他否認兩項控罪，經審訊後今（26日）在西九龍法院被裁定參與非法集結罪罪成，在公眾地方管有攻擊性武器罪則罪名不成立。辯方求情指，被告並非組織集結或煽惑角色，參與程度較低。法庭下令被告還押至4月15日判刑，期間為被告索取背景等報告。

33歲被告呂葆華，有讀寫障礙，智商低於平均。控罪指他於2019年12月1月在彌敦道近亞皆老街交界參與非法集結，及管有能發出雷射光束的裝置。警員早前供稱，大批示威者在案發地點追趕一輛行駛中的警車，並朝警車投擲雨傘等物品。有警員見狀遂停車並追截，結果成功制服被告，及後在其背囊搜出涉案雷射筆。辯方則質疑被告的會面記錄的自願性，指被告在警署內被阻礙會見律師及利誘作供。

裁判官裁決時指，接納所有控方證人的證供，並指被告在錄影會面中，提出很多案件細節，加上看不到有任何誘因令他作虛假招認，因此裁定會面是自願進行。由於被告在會面中承認曾參與集結，而該集結又顯然是破壞社會安寧，因此裁定參與非法集結罪罪成。

另一方面，被告在會面中說雷射筆只是用作照警車而非警員，強調沒有傷人意圖。裁判官考慮到被告沒有攜帶其他非法物品，且雷射筆只是放在袋內，認為不能確認被告有意用它來傷人，故裁定在公眾地方管有攻擊性武器罪則罪名不成立。