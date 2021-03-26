上海仔頭馬金融趙涉洗黑錢　今被加控3項欺詐罪　4.30再訊

香港黑幫和勝和前坐館「上海仔」郭永鴻的頭馬之一、綽號「金融趙」的趙俊名，涉嫌洗黑錢逾900萬元，原被控一項洗黑錢罪。該案件今（26日）在東區裁判法院再提訊，被告暫時毋須答辯。控方今天作出多項申請，要求修訂原本之控罪、另再加控趙多3項控罪，包括2項欺詐罪及1項以欺詐手段逃避法律責任罪，並要求押後案件以準備轉介文件。裁判官鄭紀航批准修改及增加控罪，並將案件押後至4月30日再訊，屆時會處理轉介案件到區域法院的手續，期間趙獲准繼續保釋。

本案43歲被告趙俊名。其原本之控罪指他於2013年11月12日與2014年11月29日期間，在香港知道或有合理理由相信一筆財產，即盛豐國際管理有限公司名下大新銀行某戶口內合共981.8萬元的款項，其全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益，而仍處理上述財產。

今日裁判官准許被告可以原有條件保釋外出，包括保釋金5萬元、不得離境（包括不得到澳門及內地），須交出旅遊證件，居住在報稱的住址，若住址有所更改須預早24小時通知警方，他亦須每周3次到觀塘警署報到，並不得騷擾控方證人。