九巴更改退休員工乘車安排　疑施財技用盡政府2元補貼

剛獲政府批准加價的九巴疑巧用財技，把退休員工福利轉嫁予政府提供的2元乘車優惠！東網獲悉，九巴及龍運巴士日前向65歲以上退休員工發出通知，要求他們自昨(25日)起更換原來的退休證。據悉，新退休證同樣是八達通，與長者八達通相似，只可用作乘坐專營巴士，每次會扣減2元長者車資，不過，九巴會向退休員工的八達通自動增值、承擔每程2元的開支，疑透過上述方法將員工免費乘車的福利，轉嫁至政府2元車資優惠補貼計劃上，九巴藉此節省開支。受影響九巴退休員工料逾千人，東網正就事件向九巴及運輸署查詢。

九巴退休員工現時可享退休乘車優惠，憑公司發出的退休員工八達通，坐巴士時，嘟卡後即可免費乘車，毋須扣減車資。不過，有退休九巴車長向東網透露，日前公司發出通知，強制要求退休員工昨日起更換退休證，否則將無法再享有關福利。

該名車長透露，新的退休證類似長者八達通，九巴會在卡內先增值150港元，每次坐巴士時會扣減2港元的長者車資，用完餘額後會由九巴作自動增值。他不滿公司以強制方式要求員工換證，又質疑九巴以此獲取政府2港元車資優專的補貼，疑把退休員工應得的福利，轉嫁至政府承擔，認為免費乘車是員工們辛苦為公司工作多年應得的福利，並非為公司賺取政府補貼的手段。

東網獲得該份通知，內容指九巴要求領取該退休乘車八達通的員工，只能乘坐指定專利路線，包括九巴、龍運、新巴及城巴路線，並保證不可用作其他用途，否則需則時向公司清還相關費用，公司有構追收相關利息，亦有查閱相關交易記錄。

已退休的前九巴車長、香港專營巴士僱員總工會主席郭志誠承認日前獲九巴通知換證，預料可能涉及1至2000名退休員工。他指九巴解釋得比較隱晦，但推測好大機會是以此使用政府補貼。他認為該做法對納稅人不公，強調退休員工福利是公司應有的承擔，不應改由政府負責。

九巴早前獲政府全數批准其加價8.5%的申請，在扣除「專營巴士豁免隧道費基金」後，實際加幅將下調至5.8%，並在下月4日起實施。