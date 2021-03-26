科興疫苗第2針開打　專家指保護率低　未必達群體免疫

本港開展新冠疫苗接種至今1個月，上月26日接種第一針科興疫苗的市民，今日（26日）起可接種第二針。今早在多區的科興疫苗社區接種中心，有不少已預約的市民在場外排隊輪候接種第二針。惟有專家指出，由於科興疫苗保護率只有逾60%，即使多人接種都未必能達群體免疫。

東網記者今早到九龍灣疫苗接種中心視察，發現不少人前來打第二針科興疫苗，有接種人士在預約時間前提早到場，故未能即時入場接種，與職員發生爭執。工聯會九龍東總幹事鄧家彪亦有陪同2名年過70的長者到場接種第2針疫苗，他帶同標語到場，要求政府設有薪假期鼓勵員工打，敦促港府盡快與廣東省及澳門政府協商，讓完成疫苗接種的市民可免檢疫通關。

與鄧一同到場接種的黃女士今年78歲，她自言經常行山、自覺身體健康，並指接種科興疫苗第1針後，並無不良反應，故決定如期接種第2針。她又指，希望早日免檢疫通關，可以去旅行；另一位市民蕭女士則指自己「以平常心」打針。

不過，衞生防護中心疫苗可預防疾病科學委員會成員、港大公共衞生學院教授高本恩接受傳媒訪問時提到，若想達致群體免疫，除7成整體接種率外，亦要考慮疫苗保護率。他續指，科興疫苗的保護率較低，只有約60%，病毒仍有機會傳播，對不能接種或不接種的人士而言並不理想。

若疫苗保護率比較低，高本恩認為可考慮為部分人接種第3針疫苗作加強劑。高續指，希望社會有接種不同疫苗的人，期望復必泰疫苗暫停接種的問題只屬短期，能盡快恢復接種，讓市民在接種疫苗時有選擇。

此外，承辦灣仔伊利沙伯體育館疫苗接種中心的醫護誠信同行主席林哲玄表示，中心原定下周一開始為市民接種復必泰疫苗，惟他指若當局今天仍未收到報告，恐難如期營運。