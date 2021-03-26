港移民潮去年帶動436億加元存款　轉移加拿大

《港區國安法》去年實施加上政局問題觸發港人移民潮，加拿大金融交易和報告分析中心（FINTRAC）數據顯示，去年經電子轉帳（EFT）方式，由香港銀行體系轉移至加拿大銀行體系的資金達436億加元（約2,690億港元），創2012年有紀錄以來新高，相當於香港約1.9%存款外流。

香港政府一直表示，香港沒有出現明顯的資金外流。惟加拿大銀行Equitable Bank指，自《港區國安法》出台後，來自香港的存款數字激增，相信有更多小額資金轉移未計算在內。去年從香港轉至加拿大的存款金額比2016年增加46%，亦比2019年增加10%。

加拿大政府去年接獲8,121宗來自香港的簽證申請，按年增長約10%，表明一旦疫情引發的出國限制結束，加拿大可能會有更多資金流入，英國和澳洲亦可能出現類似情況。有香港移民諮詢公司透露，過去一年幫助約36個家庭移民到加拿大，每個家庭平均帶同約150萬加元（約926萬港元）移居。有房地產顧問稱，流入加拿大的部分資金或流入地產市場，因不少香港家庭正考慮在多倫多和溫哥華置業自用。