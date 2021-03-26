旅發局今推「賞你住」 消費滿800元可換酒店500元折扣

疫情下經濟蕭條，市道低迷。香港旅遊發展局宣布，即日（26日）起市民於本地零售及餐飲實體店消費滿800港元，即可參加「賞你住」計劃，享用500港元本地酒店住宿折扣優惠，計劃共有約140間酒店參加，當中不乏五星級酒店，包括四季酒店、港麗酒店及香格里拉大酒店等，名額共2萬個。

「賞你住」計劃今起推出，市民由今日起至5月31日消費滿800港元，以兩張收據計算，即可儲起機印收據正本，並於下月9日上午10時起，至5月31日或之前，憑消費收據直接向參與酒店登記預訂。參與酒店的所有500港元或以上一晚或連續兩晚住宿計劃，均適用「賞你住」500港元折扣優惠，市民可按自己喜好選擇。

旅發局總幹事程鼎一表示，受第四波疫情影響，本港去年12月及今年1月零售銷貨值均下跌逾 13%，而去年第四季餐飲收益更大跌25%。隨着本港疫情近日轉趨穩定，旅發局希望能透過推出「旅遊．就在香港」新一輪活動，刺激本地零售及餐飲消費。另外，待本地團相關措施放寬後，旅發局將會推出第二輪「賞你遊香港」。