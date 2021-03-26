警搜酒店房檢值4萬元可卡因　拘3男包括2中學生

新界南總區機動部隊人員於昨日(25日)凌晨2時許，在荃灣區內進行反罪惡巡邏，期間在禾笛街截查一名16歲少年，惟他並未能出示任何身份證明文件，警方在其身上搜出一張荃灣區內的酒店房卡。該名少年經警方盤問後，聲稱遺留身份證在酒店房間，警方於是跟隨少年到酒店房間進行搜查。

經酒店職員協助下，警方發現酒店房間內有另外一名15歲少年，並於房間內枱面以及地下檢獲毒品包裝工具，包括電子磅、膠袋、剪刀，以及懷疑可卡因，市值約42,000港元。該2名分別姓胡(16歲)及姓黃(15歲)少年，俱報稱為中學生，2人涉嫌「販毒」被捕，案件交由荃灣警區重案組調查。

荃灣警區重案組林碧嘉高級督察表示，警方經深入調查及情報分析後，於昨午4時許於荃灣綠楊新邨，以涉嫌「販毒」拘捕一名姓黃(22歲)男子，他報稱為廚師，涉嫌與案有關，他負責登記入住酒店，所有被捕人現正被扣留調查。林續指，暫時未有資料顯示該批毒品會在校園販賣，正調查毒品去向，而案中少年每次販毒後，可獲得售價百分之20的報酬。

警方重申，販毒屬嚴重罪行，根據《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款5百萬港元及終身監禁，呼籲青少年切勿以「搵快錢」的心態以身試法。