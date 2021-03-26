5歲女童被虐殺案　死者曾稱要離家到麥當勞留宿

5歲女童疑遭生父和繼母虐殺案，死者Z的繼母今天（26日）繼續在高院作供。控方盤問她時，指Z和其8歲大兄長X搬到繼母娘家居住後，曾表示想返回祖母的家中，但未被理會。繼母表示，她當時覺得兄妹兩人都是在威脅她，並向她說返她娘家只是「返嚟做功課」。繼母更表示，兄妹兩人做完功課後，Z表示會到公園玩，更稱晚上會到麥當勞睡覺，X也聲稱會去祖母家中，但她與兩人講道理後，X痛哭及說很後悔說過離家出走。

本案3名被告依次是死者生父、繼母及繼外婆，生父及繼母否認一項謀殺罪，繼外婆否認4項殘暴對待Z和X的控罪。控方盤問次被告時指稱，她搬返第三被告家中後已不喜歡Z和X，其後更變成憎恨他們，這件事從其微信訊息中可反映出來，她作為繼母卻用下流字眼形容該對兄妹，並曾以「臭x」形容Z，又提過「見到佢前面憎佢後面」。繼母解釋說：「我讀得書少，身邊嘅都是啲咁嘅人，粗口爛舌。」她指該些用語只是她用來表達情感。至於她沒有用下流的用語形容自己的親生女Y，她解釋因為Y是乖女孩。

次被告否認每日或隔日打Z和X，「只可以話佢曳就懲罰佢哋，但非每日打」。就首被告和次被告不帶Z去看醫生，控方指他們非常自私，只是單純擔心醫生會發現他們虐兒而被捕，而非擔心子女的傷勢。次被告表示：「我哋係自私，做錯咗，無帶佢哋係唔啱，但並非唔關心傷勢，我哋已係喺唔帶佢哋睇醫生嘅情況下，盡量做咗我哋幫到嘅嘢。」

控方又質疑次被告在案發後才說自己當時有抑鬱症，她表示最初不知道自己有精神問題，但其代表律師要她與精神科醫生會面，醫生診斷出她患有抑鬱症。她說自己曾有自殺的念頭，但因為放不下母親和女兒，才沒有實際行動。