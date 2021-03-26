藏伸縮棍參與示威　過度活躍症男生被判勞教

18歲患過度活躍症男學生，去年2月在觀塘參加「和你Shop」示威活動期間，被警員搜出其背囊內藏一枝伸縮棍。他早前承認一項在公眾地方藏有攻擊性武器罪，案件今午（26日）在觀塘法院判刑。裁判官莫子聰直言控罪嚴重，涉案伸縮棍的殺傷力不小，遂按照報告建議判他入勞教中心。

18歲被告林加暉，承認於2020年2月21日，在觀塘巧明街無合法權限或合理辯解而管有一支伸縮棍。辯方今日進一步求情表示，被告對感化官的態度合作有禮，被告向感化官透露，是出於好奇才參加當日集會，涉案伸縮棍是他在集會現場拾到，他只想將之用作自衞，無意傷害他人。感化官建議判被告入勞教中心，但辯方認為被告作為有特殊需要的學生，判他入更生中心接受循循善誘的輔導更適合。

裁判官表示，本案控罪非常嚴重，被告雖稱他只打算將伸縮棍用作自衛，但這即意味他遇危險時就會將之用作傷人，若情況出現混亂時，對他人仍會構成危險，而涉案伸縮棍的殺傷力亦不小；考慮到辯方求情陳詞等因素，法庭同意感化官所指，短期的紀律訓練較有助被告更生，遂判他入勞教中心。

案情指，當日中午12時半，警方接報有一群示威者在觀塘商業區進行「和你Shop」活動。當日下午1時許，警員在巧明街安盛金融大樓附近，目堵約60名示威者懷疑正在進行非法集結。當時被告以一個黑色臉罩遮面，警員在他的黑色背囊內搜出涉案的伸縮棍、一副安全護目鏡及一對黑色手套等物品，遂以管有攻擊性武器罪名將他拘捕。警誡下被告保持緘默。政府化驗師檢驗後，發現涉案的伸縮棍收縮狀態時長19厘米，伸展時長49厘米。