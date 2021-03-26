示威現場罵警引人起哄　西廚學徒判囚半年

一名有讀寫障礙、因另一宗「私了」案正在服刑的22歲男子，承認在去年母親節旺角警民衝突中，身攜鐳射筆及在人群中用粗口罵警。早前他承認參與非法集結及在公眾地方管有攻擊性武器兩罪，今天（26日）在九龍城法院被判入獄6個月，而本案刑期會與他早前涉及的「私了」案的8個月刑期分期執行。

22歲西廚學徒方佐瑋，承認於2020年5月11日，在旺角豉油街與通菜街交界參與非法集結，及管有一個能發出鐳射光束的裝置。他另涉於2020年5月6日，在天水圍「和你唱」活動中「私了」一名69歲婦人。他就該事件在去年11月承認一項襲擊致造成身體傷害罪，於12月被判監8個月，現時正在服刑。

主任裁判官嚴舜儀指，被告的背囊內有鐳射筆、V煞面具、防毒面罩及手套等物品，明顯是有計劃而來，而他早前涉及的另一宗案件亦與鐳射筆有關，相信鐳射筆是被告參與集會的裝備之一。另外，被告大聲辱罵警員，激起在場人士情緒，令部分人有樣學樣，甚至有人向警方擲水樽，這些都是考慮加刑的因素。裁判官又認為被告的悔意有限，雖然他認罪，但並無真誠反省，而求情信亦能顯示被告有足夠的社交、表達和分析能力，故患有讀寫障礙並不構成額外減刑的理由。

案情指，當日大批市民到旺角一帶示威，有人堵路及燒垃圾。晚上7時許，警員見到不少市民在豉油街與通菜街交界聚集，期間戴着鴨舌帽的被告，大叫「死黑警，X你老母」，又向警員舉中指，在旁群眾紛紛倣效和應。警方見狀上前試圖截停方，方即時逃跑，惟最終被制服。警方在方的身上檢獲涉案鐳射筆，以及防毒面具、火機等。